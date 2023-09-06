Fenerbahçe'ye Rusya'dan sürpriz bir öneri geldi.
FENERBAHÇE HABERLERİ: Menajerlerden sürpriz öneri! Son karar İsmail Kartal'da
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de orta saha için sürpriz bir öneri geldi kulübe. Yönetimin bu teklif karşısında son kararı İsmail Kartal'a bıraktığı öğrenildi. İşte oyuncuyla ilgili son gelişmeler... FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 06.09.2023- 06:40
Fenerbahçe'ye Rusya'dan sürpriz bir öneri geldi.
Türk ortağı ile çalışan Azeri bir menajer sarı- lacivertlilere Rusya Milli Takımı'na yeni seçilen Danil Glebov'u önerdi.
Azeri menajer, Rostov'da forma giyen 23 yaşındaki oyuncuyu uygun bir fiyata Fenerbahçe'ye getirebileceğini yönetime iletti.