FENERBAHÇE HABERLERİ: Menajerlerden sürpriz öneri! Son karar İsmail Kartal'da

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de orta saha için sürpriz bir öneri geldi kulübe. Yönetimin bu teklif karşısında son kararı İsmail Kartal'a bıraktığı öğrenildi. İşte oyuncuyla ilgili son gelişmeler... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 06.09.2023- 06:40