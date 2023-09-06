Fenerbahçe'nin bir süredir sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Brezilyalı stoperi Luan Peres ile ilgili çarpıcı bir iddia gündeme geldi.
Fenerbahçe'de flaş gelişme! O yıldızın lisansı dondurulabilir
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Yeni sezona bomba transferlerle giren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde bir yıldız futbolcunun lisansı doldurulabilir. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe'nin bir süredir sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Brezilyalı stoperi Luan Peres ile ilgili çarpıcı bir iddia gündeme geldi.
Takvim'in haberine göre; 29 yaşındaki defans oyuncusu için doktorların ameliyat olmasını önerdiği öğrenildi.
Yıldız stoperin operasyon geçirmesi durumunda yeşil sahalardan yaklaşık 3 ay uzak kalması bekleniyor.