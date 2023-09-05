F.Bahçe'de ayrılık kesinleşti!
Ndombele gerçeği ortaya çıktı! Meğer F.Bahçe...
Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...
SIRT GELİŞTİRMEHAREKETLERİ 👊
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