Jorge Jesus'un ayrılığı sonrası takımı İsmail Kartal'a emanet eden Fenerbahçe, sezona bomba gibi bir giriş yaptı.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de ayrılık kesinleşti! İşte yıldız ismin yeni takımı
Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı lacivertlilerde transfer döneminin bitimine kadar önemli ayrılıklar yaşanması bekleniyor. Bu doğrultuda Kanarya'nın yıldız futbolcusu Rusya Ligi'ne transfer olma karar aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı-lacivertliler, UEFA Konferans Ligi'nde gruplara kalma başarısı gösterdi.
Kanarya, şampiyonluk parolasıyla başladığı Süper Lig'de de istediği sonuçları aldı.