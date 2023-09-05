FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Rus joker! İsmail Kartal'ın kararı...

Transfer harekatını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Orta saha takviyesi yapmak isteyen sarı-lacivertli ekibe sürpriz bir isim önerildi. Oyuncunun transferi için İsmail Kartal ve ekibi yönetime kararını iletti. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 05.09.2023- 12:44