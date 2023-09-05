Transfer operasyonlarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı.
Fenerbahçe Miguel Crespo ile sözleşme uzatıyor!
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de takım içinde de hareketlilik yaşanıyor. Sarı-lacivertli ekip Portekizli yıldız Miguel Crespo ile sözleşme uzatıyor. | Fenerbahçe haberleri
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 05.09.2023- 12:42 Güncelleme Tarihi: 05.09.2023- 12:57
Fenerbahçe, takımdan gönderileceği konuşulan Miguel Crespo ile sözleşme yenileme kararı aldı.
Tarafların prensipte anlaştığı ve resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılacağı bildirildi.