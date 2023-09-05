Sezona iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor.
Fenerbahçe'den sürpriz transfer harekatı!
Bu sezon transferlerde adından söz ettiren ve yeni takviyelerden direkt verim almaya başlayan Fenerbahçe, şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor. Sarı-lacivertliler orta sahaya takviye yapmak isterken, gündeme sürpriz bir futbolcu geldi. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Şu ana kadar Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'nde istediği sonuçları almayı başaran sarı-lacivertlilerde gözler transfere çevrildi.
Kanarya, bu sezon yaptığı takviyelerle adından sıkça söz ettirdi.