Yeni sezona bomba gibi bir giriş yapan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.
Fenerbahçe B planını belirledi! Batshuayi giderse o isimle imzalar atılacak...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sarı-laciverlilerde Edin Dzeko'nun gelişiyle yedek duruma düşen Batshuayi'nin talipleri her geçen gün artıyor. Belçikalı forvet takımdan ayrılırsa Fenerbahçe'nin B planı hazır. İşte o isim ve detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Son olarak Hırvat kaleci Dominik Livakovic'i renklerine bağlayan sarı-lacivertliler, orta saha transferi için arayışlarını sürdürüyor.
Orta saha bölgesi için pek çok isimle temas halinde olan Kanarya, forvet arayışlarına da hız verdi.