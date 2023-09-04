Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig2in 4. haftasında Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti.
FENERBAHÇE TRANSFER: Jorginho'nun menajeri açıkladı! Fenerbahçe'ye mi geliyor?
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerde bir süredir gündemde olan orta saha için listede olan Jorginho'nun menajerinden dikkart çeken transfer sözleri geldi. İşte o açıklama... FB SPOR HABERLERİ | aspor.com.tr DIŞ BASIN
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig2in 4. haftasında Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti.
Sarı-lacivertliler bu sonucun ardından 1 maç eksiğiyle 9 puana ulaştı.
Fenerbahçe'de galibiyet golü Osayi'den geldi.