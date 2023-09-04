FENERBAHÇE TRANSFER: Jorginho'nun menajeri açıkladı! Fenerbahçe'ye mi geliyor?

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerde bir süredir gündemde olan orta saha için listede olan Jorginho'nun menajerinden dikkart çeken transfer sözleri geldi. İşte o açıklama... FB SPOR HABERLERİ | aspor.com.tr DIŞ BASIN

Mehmet Cem Çakır| Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 04.09.2023- 20:05 Güncelleme Tarihi: 04.09.2023- 20:05