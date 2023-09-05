Trendyol Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Fenerbahçe, bu sezon yaptığı transferlerle dikkatleri üzerine çekti.
TRANSFER HABERİ - Galatasaray istiyordu Fenerbahçe devreye girdi! Manchester United'ın yıldızı geliyor
Yeni sezona hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe'de yapılan transferler dikkat çekmeye devam ediyor. Kadrosuna birçok yıldız ismi takviye eden sarı-lacivertliler yeni bir oyuncuyu gündemine aldı. Orta sahaya transfer yapmayı düşünen kurmaylar, ezeli rakibi Galatasaray'ın daha önce ilgilendiği futbolcu için harekete geçti. İşte Fenerbahçe'nin listesindeki isim... | Fenerbahçe haberleri
Sarı-lacivertli ekip Avrupa ve lig için önemli bir kadro kurdu.
Kanarya bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. ön eleme turundan başlamıştı.