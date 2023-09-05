TRANSFER HABERİ - Galatasaray istiyordu Fenerbahçe devreye girdi! Manchester United'ın yıldızı geliyor

Yeni sezona hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe'de yapılan transferler dikkat çekmeye devam ediyor. Kadrosuna birçok yıldız ismi takviye eden sarı-lacivertliler yeni bir oyuncuyu gündemine aldı. Orta sahaya transfer yapmayı düşünen kurmaylar, ezeli rakibi Galatasaray'ın daha önce ilgilendiği futbolcu için harekete geçti. İşte Fenerbahçe'nin listesindeki isim... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 05.09.2023- 09:59