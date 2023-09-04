Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe deplasmanda MKE Ankaragücü'ne konuk oldu.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de yaprak dökümü! 7 isim veda ediyor
Fenerbahçe'de transfer edilecek isimlerin yanı sıra takımdan ayrılacak futbolcularla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertliler transfer döneminin bitimine kadar 7 oyuncusuyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı-lacivertliler, Eryaman Stadı'nda oynanan mücadeleyi 1-0 kazanarak 3'te 3 yaptı.
Kanarya'ya galibiyeti getiren golü 60. dakikada Bright Osayi-Samuel kaydetti.