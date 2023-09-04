Transferde büyük bir operasyon yürüten Fenerbahçe, yeni orta sahasına kavuşmaya hazırlanıyor.
Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! Al-Musrati için rekor teklif
6 numara için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'den önemli bir hamle geldi. Orta sahaya çok kaliteli bir yıldız transfer etmek isteyen Kanarya, Braga'da boy gösteren Al-Musrati'yi gündemine almıştı. Sarı lacivertliler, 27 yaşındaki oyuncu için rekor bir teklif yaptı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Bu sezon yaptığı flaş takviyelerle dikkat çeken sarı-lacivertliler, kadroya son şeklini vermek için geri sayıma geçti.
İddasını konuşturmak isteyen Kanarya, 6 numara transferiyle operasyonu noktalayacak.