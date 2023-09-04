Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! Al-Musrati için rekor teklif

6 numara için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'den önemli bir hamle geldi. Orta sahaya çok kaliteli bir yıldız transfer etmek isteyen Kanarya, Braga'da boy gösteren Al-Musrati'yi gündemine almıştı. Sarı lacivertliler, 27 yaşındaki oyuncu için rekor bir teklif yaptı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 04.09.2023- 13:16