Fenerbahçe'de gelenler ve giderle oldukça aktif bir yaz dönemi geçiyor.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de 6 numaraya 6 aday! O isimlerden biri imza atacak
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gözler 6 numaraya çevrildi. Listedeki isimler için yoğun çaba gösteren sarı lacivertlilerin gündeminde ise 6 futbolcu yer alıyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe'de gelenler ve giderle oldukça aktif bir yaz dönemi geçiyor.
Sarı-lacivertliler, defansif bir orta saha ile transferi noktalayacak.
Yönetim de tamamen bu bölgeye yapılacak transfere yoğunlaştı.