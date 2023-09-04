Transfer döneminin hareketli takımı Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe için sürpriz iddia: Her konuda anlaştılar!
Transfer döneminin hızlı takımı Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. 6 numara transferi için yoğun uğraş veren Kanarya'nın, sürpriz bir isimle anlaşma sağladığı öğrenildi. İşte o yıldız ve transferin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Takvim'in haberine göre, UEFA Konferans Ligi grupları için verilecek listeye bir 6 numara transferi yetiştirmek isteyen Sarı-Lacivertliler'in Uruguay Ligi takımlarından Liverpool'da forma giyen 20 yaşındaki ön libero Fabricio Diaz ile ilgilendiği iddia edildi.