Ankaragücü Fenerbahçe maçı sonrası İsmail Kartal'dan transfer sözleri!
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe deplasmanda MKE Ankaragücü'yle karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 1-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Maçın ardından sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 04.09.2023- 00:24 Güncelleme Tarihi: 04.09.2023- 00:28
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.
İşte o sözler:
6 numara transferi için başkan ve yönetim çalışmalarını sürdürüyor. İnşallah iyi bir şekilde olabiliyorsa, olacak. Şartlar önemli. Bakalım göreceğiz.