Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe deplasmanda MKE Ankaragücü'yle karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 1-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Maçın ardından sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

6 numara transferi için başkan ve yönetim çalışmalarını sürdürüyor. İnşallah iyi bir şekilde olabiliyorsa, olacak. Şartlar önemli. Bakalım göreceğiz.