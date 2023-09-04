Bu arada İsmail Yüksek'in gereksiz ekstralar yapmaya çalışması Fenerbahçe kalesine pozisyon olarak geldi. İsmail kardeşim; biz seni basit futbol oynadığın için sevdik. Seni bugünlere risksiz futbolun getirdi. Sahanın en çok dövüşülen bölgesi artistlik hareketleri kaldırmaz. Bence eskisi gibi devam et.

Ne demiş Johan Cruyff: "Futbol basit bir oyundur, zor olan ise basit oynamaktır."