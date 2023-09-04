Gaziantep FK Erdal Güneş ile yollarını ayırdı
SON DAKİKA: Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Erdal Güneş ile yollarını ayırdı. Antep ekibi geride kalan 4 maçta puan alamamıştı.
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 04.09.2023- 20:10
Sezona istediği gibi başlayamayan, 4 maçta puan alamayan ve yalnızca 2 gol atıp, 10 gol yiyen Gaziantep FK'da Erdal Güneş'in görevine son verildiği açıklandı.
İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:
Teknik Direktörümüz Erdal Güneş ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Kulübümüze uzun yıllardır önemli hizmetlerde bulunan Sayın Erdal Güneş ve ekibine emeklerinden dolayı sonsuz teşekkürlerimizi iletiyor, kariyerinin bundan sonraki aşamalarında gönülden başarılar diliyoruz. " ifadelerini kullandı.