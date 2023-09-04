FENERBAHÇE HABERİ: Sürpriz transfer iddiası! Edin Dzeko ve ayrılık...

Fenerbahçe'nin sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Edin Dzeko ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Şu ana kadar attığı gollerle fark yaratan tecrübeli forvet hakkında sürpriz bir iddia geldi. İngiliz basını, 37 yaşındaki santrforun ocak ayında sarı lacivertlilerden ayrılabileceğini duyurdu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 04.09.2023- 11:21