Bu sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Fenerbahçe'de Miguel Crespo ortalığı karıştırdı! Transfer...
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de kadroda Miguel Crespo krizi yaşanmaya devame diyor. Sarı-lacivertlilerde Portekizli oyuncu için gelen teklifler henüz netlik kazanmazken ortaya atılan iddia dikkat çekti. İşte son gelişmeler... FB SPOR HABERLERİ
Hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren sarı-lacivertliler, çok sayıda yıldızı renklerine bağlayarak rakiplerine gözdağı verdi.
Özellikle Edin Dzeko ve Dusan Tadic takviyeleriyle ses getiren Kanarya'da birçok ayrılık da yaşandı.