Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe deplasmanda MKE Ankaragücü'ne konuk oldu. Sarı-lacivertliler mücadeleyi 1-0 kazandı ve 3'te 3 yaparak 9 puanda liderliğe oturdu. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 4. hafta karşılaşmasında MKE Ankaragücü sahasında Fenerbahçe'yle kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Kanarya 1-0 kazandı.

F.Bahçe'ye galibiyeti getiren golü 60. dakikada Osayi Samuel kaydetti.

Bu sonucun ardından F.Bahçe 9 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Ankaragücü ise 2 puanda kaldı.

Milli aradan sonra ligin 5. haftasında Fenerbahçe sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak. Ankaragücü ise deplasmanda Sivasspor'a konuk olacak.

ANKARA'DA İLK MAÇ

MKE Ankaragücü, bu sezon Ankara'daki ilk maçına çıktı.

Eryaman Stadı'nın hazır olmaması nedeniyle ligin 2. haftasındaki Yukatel Adana Demirspor maçını İstanbul'da oynayan MKE Ankaragücü, taraftarıyla buluştu.

Eryaman Stadı'nın zemininin hazır hale getirilmesiyle MKE Ankaragücü, Ankara'daki ilk maçını Fenerbahçe karşısında oynadı.

Ankara'da gün boyu devam eden yağmur, maç saatinde kesildi. Eryaman Stadı'nın zemini de maçtan 2 saat önceye kadar yağmurdan brandayla korundu.

STAT TAMAMEN DOLU

MKE Ankaragücü-Fenerbahçe maçı, Eryaman Stadı'nda kapalı gişe oynandı.

İki renktaşın karşı karşıya geldiği karşılaşmada başkent ekibinin taraftarları tribünlerde boş koltuk bırakmadı. Fenerbahçeli taraftarlar da kendilerine ayrılan deplasman tribününün tamamını doldurdu.

MKE Ankaragücü taraftarı, Maraton Tribünü'nde dev bir MKE Ankaragücü logosunun olduğu koreografi gerçekleştirdi.

Öte yandan, Fenerbahçeli futbolcular sahaya "Kongre üyelerimizi 9 Eylül'de tüzük tadil kongresine bekliyoruz." pankartıyla çıktı.

LIVAKOVIC YEDEKTE OTURDU

Fenerbahçe'nin yeni transferi Hırvat kaleci Dominik Livakovic, yedekler arasında yer aldı.

İlk kez maç kadrosuna giren Livakovic, yedek kulübesinde otururken İsmail Kartal kalede tercihini İrfan Can Eğribayat'tan yana kullandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada ceza sahası dışından sağ çaprazdan kazanılan serbest atışta topun başına geçen Tadic'in vuruşunda, meşin yuvarlak barajdan döndü.

14. dakikada sağ kanatta topla buluşan ve rakibini geçen Fred'in vuruşunda, top az farkla üstten auta gitti.

34. dakikada MKE Ankaragücü'nde topla buluşan Sowe'un vuruşunda, Fenerbahçe savunmasının müdahale ettiği top kornere çıktı.

43. dakikada Fenerbahçe'de ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Szymanski'nin çektiği şutta top, savunmadan döndü.

Maçın ilk yarısı, golsüz sona erdi.

54. dakikada ceza sahasında topla buluşan Dzeko'nun vuruşunda meşin yuvarlak, savunmadan döndü. Topla buluşan Tadic'in aşırtma vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla direğin üstünden auta gitti.

GOL! 60. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Topla ceza sahasına doğru ilerleyen Dzeko, pasını sağ çaprazdaki Osayi-Samuel'e attı. Osayi-Samuel'in sağ çaprazdan bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1.

70. dakikada MKE Ankaragücü'nün sol çaprazdan gelişen atağında, savunmanın arkasına sarkan Rodrigues'in yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak, savunmadan döndü.

84. dakikada Fenerbahçe'de topa eliyle müdahale eden İsmail Yüksek, ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

85. dakikada MKE Ankaragücü, sol kanattan serbest vuruş kazandı. Efkan Bekiroğlu'nun arka direğe doğru ortaladığı topa Radakovic gelişine vurdu. Meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.