Fenerbahçe hareketli bir transfer dönemi geçiriyor.
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Paris çıkarması! Teklif yapıldı
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup aşamasına kalan Fenerbahçe, transferde hız kazandı. Bu sezon tüm kulvarlarda şampiyonluk hedefleyen sarı-lacivertli ekip 6 numara takviyesi için harekete geçti. Kurmaylar, Fransa Ligue 1'in devi PSG'de forma giyen yıldız isim için teklif yaptı. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
Sarı-lacivertliler orta saha mevkisine 6 numara takviyesi yapmayı hedefliyor.
Fenerbahçe'nin, kariyerine Fransa Ligi ekiplerinden Paris Saint Germain'de devam eden Portekizli futbolcu Danilo Pereira'yı listesine aldığı ortaya çıktı.