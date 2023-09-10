2020 yaz transfer döneminde Antalyaspor'dan 1 milyon 750 bin euro'ya transfer edilen Nazım Sangare'ye yönetim 'kulüp bul' dedi.
FENERBAHÇE HABERLERİ - İstenmeyen adamdan yönetime sert cevap! "Takımdan ayrılmayacağım"
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de yeni sezon çalışmaları sürüyor. Yeni transferler için kadroda yer açmak isteyen sarı-lacivertlilere flaş haber geldi. O oyuncudan yönetime sert cevap. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fotomaç'ın haberine göre; Ancak Fenerbahçe'den aldığı ücretin yarısı bile önerilmeyince, ayrılmak istemediğini yönetime iletti.
Fenerbahçe formasıyla toplamda 50 maça çıkan Nazım, 2 gol atarken 5 de asist yaptı.