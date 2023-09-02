Süper Lig devlerinden Fenerbahçe ve Galatasaray yeni sezon öncesi kadrosuna flaş isimleri katmayı başardı.
Fenerbahçe ve Galatasaray'dan dev transfer yarışı! 25 milyon Euro'luk yıldız
Son dakika transfer haberi: Bu sezon Süper Lig'deki takımlar birçok yıldız oyuncu için mücadele etti. Mauro Icardi, Wilfried Zaha, Dusan Tadic, Fred, Tete, Milot Rashica gibi futbolcular transfer yarışına konu oldu. Şimdi ise Fenerbahçe ve Galatasaray 25 milyon Euro değerinde bir yıldız için atağa kalktı. İşte detaylar...
İki takım kadrosuna kattığı yıldızlarla büyük ses getirirken transferde ise pek çok kez karşı karşıya geldiler.
Ezeli rakipler arasında transfer rekabeti sürmeye devam ediyor.