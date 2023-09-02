Fenerbahçe ve Galatasaray'dan dev transfer yarışı! 25 milyon Euro'luk yıldız

Son dakika transfer haberi: Bu sezon Süper Lig'deki takımlar birçok yıldız oyuncu için mücadele etti. Mauro Icardi, Wilfried Zaha, Dusan Tadic, Fred, Tete, Milot Rashica gibi futbolcular transfer yarışına konu oldu. Şimdi ise Fenerbahçe ve Galatasaray 25 milyon Euro değerinde bir yıldız için atağa kalktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 02.09.2023- 16:20 Güncelleme Tarihi: 02.09.2023- 16:20