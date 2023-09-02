Fenerbahçe yeni sezonda Süper Lig'de uzun yıllar devam eden şampiyonluk hasretine son vermek istiyor.
Fenerbahçe transfer haberleri: Orta sahaya yıldız Manchester City'den geliyor
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de orta saha noktasında gündemine Mnachester City'nin yıldız ismi geldi. İşte transferdeki son gelişmeler... FB SPOR HABERLERİ
Ayrıca Kanarya gerek UEFA Konferans Ligi gerek Türkiye Kupası'nda da mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.
Her kulvarda iddialı olan sarı-lacivertliler bu anlamda kadrosuna flaş isimleri dahil etmeyi başardı.