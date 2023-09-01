Fenerbahçe'de yaz transfer döneminin bitmesine az bir zaman kala çalışmalar sürüyor.
Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Sağ gösterip sol vuracak
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'den sürpriz bir atak geldi. Görüşmelerini büyük bir gizlilikle yürüten sarı lacivertlilerin, İtalya Serie A'dan flaş bir yıldız için devrede olduğu öğrenildi. İşte transferin ayrıntıları... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Bu sezon flaş isimleri kadrosuna katan sarı lacivertliler, birçok oyuncuyla görüşmelerine devam ediyor.
Yönetim geçtiğimiz yıllara kıyasla transferde daha sağlam isimlere yönelmişti.