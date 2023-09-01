Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Sağ gösterip sol vuracak

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'den sürpriz bir atak geldi. Görüşmelerini büyük bir gizlilikle yürüten sarı lacivertlilerin, İtalya Serie A'dan flaş bir yıldız için devrede olduğu öğrenildi. İşte transferin ayrıntıları... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)