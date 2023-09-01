UEFA Konferans Ligi'nde Twente'yi ilk maçta 5-1 mağlup eden ikinci maçta da 1-0'la gçeen Fenerbahçe gruplara kaldı.
SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Krunic gelişmesi! Milan ve Dzeko...
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'nin sezon başından bu yana en çok istediği isimlerin başında gelen Krunic konusunda sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Hem İtalyan kulübü oyuncuyla görüşmelerini sürdürürken hem de sarı-lacivertlilerde sürpriz isim transfer için devreye girdi. FB SPOR HABERLERİ
UEFA Konferans Ligi'nde Twente'yi ilk maçta 5-1 mağlup eden ikinci maçta da 1-0'la gçeen Fenerbahçe gruplara kaldı.
Sarı-lacivertlilerde bu skor ve sergilenen futbol tam not aldı.
Yönetim ise transferde durmak bilmiyor.