SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Krunic gelişmesi! Milan ve Dzeko...

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'nin sezon başından bu yana en çok istediği isimlerin başında gelen Krunic konusunda sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Hem İtalyan kulübü oyuncuyla görüşmelerini sürdürürken hem de sarı-lacivertlilerde sürpriz isim transfer için devreye girdi. FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 01.09.2023- 13:24