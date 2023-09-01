Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Bayern'den! Bu transfer Galatasaray'ı da etkileyecek

Fenerbahçe'de transferin son günlerine girilirken flaş gelişmeler yaşanıyor. Kanarya 2 hamle daha yaparak transfere nokta koymak istiyor. Bu doğrultuda orta saha ve forvet hattı için birçok oyuncuyla görüşen sarı lacivertlilerin gündemine önemli bir isim geldi. Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Bayern'in yıldızı için devreye girdiği kaydedildi. İşte transferin ayrıntıları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 01.09.2023- 11:29