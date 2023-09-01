Premier Lig devi Manchester United milli kaleciyi renklerine bağladığını resmen duyurdu. Genç kaleci, İngiliz ekibiyle 1 yıl opsiyon da olmak üzere 2027 yılına kadar sözleşme imzaladı.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Altay Bayındır resmen Manchester United'da! İşte bonservis bedeli
Premier Lig devi Manchester United, Fenerbahçe'den Altay Bayındır'ı transfer ettiğini açıkladı. Sarı lacivertliler ile İngiliz ekibi arasında yapılan sözleşme detayları da belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Altay Bayındır imza sonrası yaptığı ilk açıklamada, "Manchester United'a katılmak ve bu inanılmaz kulübü temsil eden ilk Türk oyuncu olmak büyük bir onur. Başarıya dair bir tutkum var ve bu özel oyuncu grubunun hedeflerimize ulaşmasına yardımcı olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Böyle tecrübeli bir kaleci ekibiyle çalışmaya başlamak için sabırsızlanıyorum. Her birimizin, istendiğinde performans göstermeye hazır olması için birbirimizi destekleyeceğiz ve her gün seviyeyi yükselteceğiz." ifadelerini kullandı.
FENERBAHÇE BONSERVİSİNİ DUYURDU
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada ise "Kulübümüz, milli kalecimiz Altay Bayındır'ın transferi konusunda İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United ile 5 milyon euro bonservis, sonraki satıştan yüzde 20 pay, satış bedelinin 10 milyon euro'yu geçmesi halinde ayrıca 1 milyon euro pay olacak şekilde anlaşma sağlamıştır." ifadelerine yer verildi.