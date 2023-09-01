Manchester United, Fenerbahçe'den 25 yaşındaki file bekçisi Altay Bayındır'ı 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 4 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.
Altay Bayındır'dan Fenerbahçe için büyük fedakarlık! O gerçek ortaya çıktı
Ve beklenen transfer gerçekleşti... Premier Lig devi Manchester United, Fenerbahçe'den Altay Bayındır'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Bu transfer sonrası milli kaleciyle ilgili flaş bir gerçek de ortaya çıktı. Sarı lacivertlilerin başkanı Ali Koç, Altay Bayındır'ın Fenerbahçe için büyük bir fedakarlık yaptığını açıkladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Milli futbolcu, böylelikle Manchester United forması giyen ilk Türk oyuncu oldu.
Fenerbahçe de sitesinden yaptığı açıklamada Altay'a yeni takımında başarılar dilerken, transferin ekonomik detaylarını paylaştı.