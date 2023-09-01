"Hangi performansla oynuyor?"
İşte muhtemel rakiplerimiz
Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...
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