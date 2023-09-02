UEFA Konferans Ligi'nde gruplara kalan ve Süper Lig'de iyi bir giriş yapan Fenerbahçe'de transferde sürpriz gelişmeler yaşanıyor.
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Orta sahaya 'top kapma' canavarı! Vitor Pereira...
Fenerbahçe'de transferde yine herkesi ters köşe yapacak bir hamle geliyor. Sarı-lacivertliler, Vitor Pereira'nın da zamanında ısrarla istediği genç orta saha oyuncusu için düğmeye bastı. Başkan Ali Koç'un bu transfer için şartları zorlayacağı öğrenildi. İşte o isim ve detaylar... FB SPOR HABERLERİ
UEFA Konferans Ligi'nde gruplara kalan ve Süper Lig'de iyi bir giriş yapan Fenerbahçe'de transferde sürpriz gelişmeler yaşanıyor.
Bu sezon transferde nokta atış yapan yönetim bunlara bir yenisini daha eklemek istiyor.
Dış transferde bombaları art arda patlatan Fenerbahçe, orta sahaya genç bir yetenek kazandırmak için harekete geçti.