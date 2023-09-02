Son dakika Fenerbahçe haberleri: Orta sahaya 'top kapma' canavarı! Vitor Pereira...

Fenerbahçe'de transferde yine herkesi ters köşe yapacak bir hamle geliyor. Sarı-lacivertliler, Vitor Pereira'nın da zamanında ısrarla istediği genç orta saha oyuncusu için düğmeye bastı. Başkan Ali Koç'un bu transfer için şartları zorlayacağı öğrenildi. İşte o isim ve detaylar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 02.09.2023- 16:46