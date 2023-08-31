Twente 0-1 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU-ÖZET) | F.Bahçe kazanarak gruplara kaldı!

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Twente ile karşı karşıya geldi. İlk maçı 5-1 kazanan sarı-lacivertli takım, bu maçı da 1-0 kazandı ve 6-1'lik toplam skorla adını Konferans Ligi gruplarına yazdırdı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 31.08.2023- 22:30 Güncelleme Tarihi: 31.08.2023- 22:30