UEFA Konferans Ligi play-off turunda Fenerbahçe deplasmanda Twente ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Kanarya 1-0 kazandı.
F.Bahçe'ye galibiyeti getiren golü 72. dakikada Edin Dzeko (p) kaydetti.
İlk maçı 5-1 kazanan Kanarya, toplam 6-1'lik skorla rakibini turnuvada saf dışı bıraktı ve Konferans Ligi'nde gruplara kaldı.
Temsilcimiz Fenerbahçe kura çekimine büyük ihtimalle 1. torbadan katılacak. Konferans Ligi grup kura çekimi 1 Eylül Cuma günü saat 15.30'da yapılacak.
FENERBAHÇELİ TARAFTARLARDAN DESTEK
Fenerbahçeli taraftarlar, takımı desteklemek için De Grolsch Veste Stadı'na geldi.
Sarı-lacivertli taraftarlar, UEFA tarafından Maribor maçında yaşanan olaylar sonrası verilen ceza sebebiyle tribünden takımı destekleyemezken stat önünde bir araya geldi. Karşılaşma öncesi stat çevresinde toplanan sarı-lacivertli taraftarlar, takımın girişi sırasında yaptıkları tezahüratlarla destekte bulundu.
Öte yandan Fenerbahçeli bazı taraftarlar, Twente taraftarlarının arasında mücadeleyi takip etti.
MAÇTAN DAKİKALAR
2. dakikada Twenteli futbolcu Daan Rots'un ceza sahası içine yolladığı topa Ricky van Wolfswinkel kale önünde dokundu, top direğin hemen yanından auta gitti.
19. dakikada Twenteli Michel Vlap'in ceza sahası dışından çektiği şut az farkla dışarı çıktı.
35. dakikada Osayi-Samuel'in ortaladığı topa Tadic gelişine vurdu. Kaleci Unnerstall gole izin vermedi.
Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.
53. dakikada Sem Steijn kaleciyle karşı karşıya pozisyonda kaleye vurdu. Direkten dönen top Daan Rots'ta kaldı. Rots'un kaleye vurduğu top üstten dışarı gitti.
63. dakikada Michel Vlap'ın kullandığı serbest vuruş direkten döndü. Dönen topu Ricky van Wolfswinkel tamamladı, top yandan az farkla dışarı çıktı.
71. dakikada orta sahanın gerisinden topu alan Joshua King, yaklaşık 50 metre sürdüğü topla soldan ceza sahasına girdi. King rakibinin müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.
GOL! 72. dakikada penaltı vuruşunu Dzeko gole çevirdi: 0-1
86. dakikada Joshua King'in şutunda topu, Twente kalecisi Unnerstall parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
Mücadele Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
İlk maçı da kendi evinde 5-1 kazanan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kaldı.