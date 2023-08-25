Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe, performansıyla tartışma konusu olan Altay Bayındır'ın yerine kaleci arayışlarını sürdürüyordu.
Fenerbahçe'de Dominik Livakovic'in maliyeti... Kalede büyük değişiklik
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin Dominik Livakovic transferinden sonra Altay Bayındır ile yollar ayrılıyor. Hırvat eldivenin maliyeti belli olurken Milli kalecinin ise bonservisi belli oluyor. Sarı-lacivertlilerde büyük değişiklik yaşanıyor. 2 kalecinin maliyeti neredeyse aynı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Başta Dominik Livakovic olmak üzere birçok ismi gündemine alan sarı-lacivertliler, kaleci transferini bitirdi.
Kanarya, transferi için uzun uğraşlar verdiği Hırvat kalecide mutlu sona ulaştı.