Yeni sezona bomba gibi bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor.
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Morelos'un detayları ortaya çıktı!
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Sarı-lacivertlilerde transferde hareketlilik durmak bilmiyor. Santrfor için Morelos'u İstanbul'a getiren yönetim yıldız isimle anlaşmaya vardı. İşte Morelos'un sözleşme detayları... FB SPOR HABERLERİ
Geçtiğimiz sezon takımı dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus'a emanet eden sarı-lacivertliler, hayal kırıklığıyla geçen bir sezon geride bırakmış ve şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırmıştı.
Sezonun sona ermesinin ardından Jesus ile yollarını ayıran Kanarya, takımı İsmail Kartal'a emanet etmişti.