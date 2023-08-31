Fenerbahçe'ye büyük şok! Transfer çıkmaza girdi

Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala temaslarını hızlandıran Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Takıma gelecek ve gidecek oyuncularla ilgili çalışmalar yapan sarı lacivertlilere şok bir haber geldi. Konuyla ilgili sıcak bilgiyi ise İtalyan basını duyurdu. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)