Süper Lig'in iki dev takımı Beşiktaş ve Fenerbahçe'de transfer operasyonu devam ediyor.
Beşiktaş ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya! Geleceğin yıldızını kapmak için yarışıyorlar
Beşiktaş ile Fenerbahçe'de transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor. Her iki kulüp yaz transfer döneminde önemli futbolcuları kadrolarına kattı. Devler aynı zamanda Sırp oyuncu Dusan Tadic'in transferinde karşı karşıya gelmişti. Alman basınında çıkan haberlere göre ise Beşiktaş ve Fenerbahçe, bu kez de genç bir yıldızın peşine düştü. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Her iki ekip de kadrolarını güçlendirerek bu sezon başarılı olmak istiyor.
Hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe yaz transfer döneminde dikkat çeken hamleler yapmıştı.