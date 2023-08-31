Beşiktaş ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya! Geleceğin yıldızını kapmak için yarışıyorlar

Beşiktaş ile Fenerbahçe'de transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor. Her iki kulüp yaz transfer döneminde önemli futbolcuları kadrolarına kattı. Devler aynı zamanda Sırp oyuncu Dusan Tadic'in transferinde karşı karşıya gelmişti. Alman basınında çıkan haberlere göre ise Beşiktaş ve Fenerbahçe, bu kez de genç bir yıldızın peşine düştü. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Kubilay Açıkgün| Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 31.08.2023- 12:41 Güncelleme Tarihi: 31.08.2023- 12:42