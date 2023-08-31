Lig ve Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Fenerbahçe'de beklenmedik gelişme! Transfer...
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı lacivertlilerda Michy Batshuayi'nin takımdan ayrılacağı ve İngiliz ekibi Nottingham Forest'a transfer olacağı belirtilmişti. Ancak Belçikalı golcünün transferinde sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Transferin hareketli takımlarından olan sarı-lacivertlilerde Michy Batshuayi ile yol ayrımına gelinmişti.
Edin Dzeko transferi sonrası yedek durumuna düşen yıldız golcü, takımdan ayrılmak istediğini kulübe iletmişti.