Fenerbahçe - Twente maçında sakatlık korkusu! Oyuna devam etti

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Twente'nin konuğu oldu. Mücadelenin 37. dakikasında sarı-lacivertli ekibin file bekçisi İrfan Can Eğribayat başına aldığı müdahale ile yerde kaldı. Eğribayat ayağa kalktıktan sonra tekrar kendisini yere bıraktı. Ancak 25 yaşındaki kaleci, sağlık ekibinin müdahalesi sonrası oyuna devam etti. | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 31.08.2023- 20:45