Fenerbahçe'den yılın ters köşesi! Bu transferi kimse duymamıştı

Bu sezon üst üste transfer bombalarını patlatan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kadrosunu çok önemli isimlerle güçlendiren Kanarya'da geriye son bir hamle kaldı. Orta sahaya takviye yapmak isteyen sarı lacivertlilerin, şu ana kadar adı basında hiç duyulmamış flaş bir yıldız için devreye girdiği ortaya çıktı. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin ayrıntıları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 31.08.2023- 09:36