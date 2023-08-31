Bu sezona iyi bir giriş yapan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da sürüyor.
Fenerbahçe'den yılın ters köşesi! Bu transferi kimse duymamıştı
Bu sezon üst üste transfer bombalarını patlatan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kadrosunu çok önemli isimlerle güçlendiren Kanarya'da geriye son bir hamle kaldı. Orta sahaya takviye yapmak isteyen sarı lacivertlilerin, şu ana kadar adı basında hiç duyulmamış flaş bir yıldız için devreye girdiği ortaya çıktı. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin ayrıntıları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Yer aldığı tüm kulvarlarda başarılı olmak isteyen Kanarya, kadrosunu önemli isimlerle güçlendirmişti.
Sarı lacivertliler şu ana kadar Cengiz Ünder, Omar Fayed, Ryan Kent, Edin Dzeko, Dominik Livakovic, Mert Müldür, Umut Nayir, Becao, Dominik Livakovic, Fred, Sebastian Szymanski, Alexander Djiku ve Dusan Tadic gibi oyuncuları transfer etmişti.