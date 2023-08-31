UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Twente'ye konuk oldu ve 6-1'lik toplam skorla gruplara kaldı. Sarı-lacivertli takımda İrfan Can Eğribayat açıklamalarda bulundu. 25 yaşındaki file bekçisi, "Ülke puanı için de çok önemliydi. Rakip oyuncular ortalığı karıştırmaya çalıştılar." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

UEFA Konferans Ligi play-off turunda 6-1'lik toplam skorla gruplara kalan Fenerbahçe'de, İrfan Can Eğribayat, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Çok önemli bir maçtı bizim için. Ülke puanı için de çok önemliydi. Rakip taraftarlardan ziyade oyuncular ortalığı karıştırmaya çalıştılar. Bizim ilk maçta yaptığımız gibi durum ortaya çıkabilir diye devam ettiler. Yine hoş olmayan şeyler. Sadece ilk maçtaki skoru söyledim onlara.