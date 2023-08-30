UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe deplasmanda Twente'ye konuk olacak. Sarı-lacivertlilerde Jayden Oosterwolde, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu. Hollandalı yıldız, "Eski takımıma geri döndüğüm için çok mutluyum. Kariyerim burada başladı. Önemli bir maç olacak. Burada da kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

UEFA Konferans Ligi play-off turunda 5-1'in rövanşında deplasmanda Twente'ye konuk olacak Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde, maç öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte Hollandalı yıldızın o sözleri:

Türkiye'ye geldiğimde alışmak zorunda kaldım. Ufak tefek sakatlıklarım oldu. Ama bu sezon iyi hazırlandım. Hocamın da güveniyle birlikte iyi performans gösterdim. Bu şekilde devam etmeyi umuyorum.

Eski takımıma geri döndüğüm için çok mutluyum. Kariyerim burada başladı. Önemli bir maç olacak. Burada da kazanmak istiyoruz. Bazı hatalarımız vardı, onları telafi ettik. Güzel bir maç diliyorum.