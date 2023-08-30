Fenerbahçe'de transferde hareketli saatler yaşanıyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Michy Batshuayi'nin yeni takımını duyurdu!
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Edin Dzeko'nun gelişiyle yedek durumuna düşen ve son olarak da Morelos'u kadrosuna katan sarı-lacivertlilerde Batshuayi için ayrılığa kesin gözüyle bakılıyor. Belçikalı forvet için ise İtalyanlar flaş bir iddiada bulundu. FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe'de transferde hareketli saatler yaşanıyor.
Sarı-lacivertlilerin anlaşmaya vardığı golcü Alfredo Morelos, İstanbul'a geldi.
Kolombiyalı forvetin transferinin ardından beklenen ayrılık da gerçekleşmek üzere.