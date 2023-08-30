Fenerbahçe'den Manchester United'a bir transfer daha! Bu imza çok konuşulur

Fenerbahçe'den Manchester United'a bir transfer daha! Bu imza çok konuşulur

İngiliz devi Manchester United, Fenerbahçeli yıldızların peşini bırakmıyor. İlk olarak sarı lacivertlilerden Altay Bayındır'ı kadrosuna katan ManU, şimdi de sürpriz bir isim için devreye girdi. İşte o futbolcu ve transferin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 30.08.2023- 10:38 Güncelleme Tarihi: 30.08.2023- 10:43