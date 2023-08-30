Süper Lig devlerinden Fenerbahçe yeni sezona etkili bir başlangıç yaptı.
Fenerbahçe'den Manchester United'a bir transfer daha! Bu imza çok konuşulur
İngiliz devi Manchester United, Fenerbahçeli yıldızların peşini bırakmıyor. İlk olarak sarı lacivertlilerden Altay Bayındır'ı kadrosuna katan ManU, şimdi de sürpriz bir isim için devreye girdi. İşte o futbolcu ve transferin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Kanarya, UEFA Konferans Ligi eleme turlarında şimdiye kadar her maçını kazanırken Süper Lig'e ise 2'de 2 ile başladı.
Bu mücadelelerde pek çok isim futbolseverlerin dikkatini çekerken Kanarya'nın sol bek yıldızı Ferdi Kadıoğlu da başarılı performansıyla alkış aldı.