Transfer sezonun sürpriz takımlarından Fenerbahçe dur durak bilmiyor.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'yi yıkan haber! 25 milyon Euro'luk yıldız başka takıma gidiyor
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Yeni sezon için kollarını sıvayan ve birçok yıldız transfere imza atan Fenerbahçe, yeni arayışlara yönelmişti. Sarı-lacivertlilerin yakından ilgilendiği ve transfer girişimlerinde bulunduğu yıldız futbolcudan kötü haber geldi. (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mahmud ÇAPUTLU)
Sarı-lacivertliler yaptığı transferlerle Avrupa arenasında adından çokça söz ettirdi.
Edin Dzeko, Dusan Tadic, Cengiz Ünder, Sebastian Szymanski ve Fred gibi isimler Kanarya'nın yaptığı yıldız transferlerin arasında.