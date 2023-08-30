TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'yi yıkan haber! 25 milyon Euro'luk yıldız başka takıma gidiyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Yeni sezon için kollarını sıvayan ve birçok yıldız transfere imza atan Fenerbahçe, yeni arayışlara yönelmişti. Sarı-lacivertlilerin yakından ilgilendiği ve transfer girişimlerinde bulunduğu yıldız futbolcudan kötü haber geldi. (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mahmud ÇAPUTLU)