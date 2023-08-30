Fenerbahçe'de transferde hareketli saatler yaşanıyor.
Son dakika transfer: Fenerbahçe'den sezonun bombası geliyor!
Trendyol Süper Lig'e 2'de 2 ile başlayan ve UEFA Konferans Ligi'nde de yüksek ihtimal gruplara kalacak olan sarı-lacivertlilerde transferde hareketlilik sürüyor. Yönetim öncelikle bazı isimlerle yolları ayırdıktan sonra ilk olarak kanat transferini açıklayacak. İşte o isim ve detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 30.08.2023- 14:31 Güncelleme Tarihi: 30.08.2023- 15:00
Sarı-lacivertlilerde ayrılma ihtimali olan isimler netleşti.
Buna göre Peres, Crespo ve King'in takımdan ayrılması kesin gibi gözüküyor.