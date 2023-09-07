TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'ye Fransız duvar! Kanarya teklifini iletti

Transfer döneminin hızlı takımı Fenerbahçe, çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Sarı-lacivertliler Luan Peres'in sakatlığı sonrası stoper bölgesine takviye için harekete geçerken, liste başındaki isim ise ortaya çıktı. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 07.09.2023- 06:40