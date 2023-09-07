Fenerbahçe, Konferans Ligi kadrosunu vermesine rağmen stoper arayışlarını sürdürüyor.
TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'ye Fransız duvar! Kanarya teklifini iletti
Transfer döneminin hızlı takımı Fenerbahçe, çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Sarı-lacivertliler Luan Peres'in sakatlığı sonrası stoper bölgesine takviye için harekete geçerken, liste başındaki isim ise ortaya çıktı. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Arka çapraz bağlarından sakatlanan Luan Peres'in sözleşmesinin devre arasına kadar dondurulacağı belirtildi.
Brezilyalı yıldız oyuncunun, ameliyat olması halinde en az 2-3 ay sahalardan uzak kalacağı aktarıldı.