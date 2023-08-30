Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda, 5-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Twente'ye konuk olacak.
İsmail Kartal'dan sürpriz tercih! İşte Fenerbahçe'nin Twente maçı 11'i
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Fenerbahçe, 5-1 galip geldiği ilk maçın rövanşında Twente'ye konuk olacak. Gruplara adını yazdırmak isteyen Kanarya'da, karşılaşma öncesi sahaya çıkacak ilk 11 de büyük ölçüde belli oldu. İşte İsmail Kartal'ın Twente maçı kadrosu... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Twente Stadı'nda oynanacak mücadele 31 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.
Müsabakayı, İtalya Futbol Federasyonundan hakem Fabio Moresca yönetecek.