TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran isim! Yönetim maliyet araştırmasına başladı

Fenerbahçe, gerek aldığı oyuncular gerekse sattığı yıldızlarla transferde adından söz ettiren hamleler yaptı. Sarı-lacivertliler için flaş bir iddia ortaya atılırken, Manchester United'ın yıldızı için devreye girerek maliyet araştırması yaptığı belirtildi. İşte o futbolcu ve detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 06.09.2023- 06:40