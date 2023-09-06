Yaz transfer döneminde yaptığı transferlerle dikkat çeken Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran isim! Yönetim maliyet araştırmasına başladı
Fenerbahçe, gerek aldığı oyuncular gerekse sattığı yıldızlarla transferde adından söz ettiren hamleler yaptı. Sarı-lacivertliler için flaş bir iddia ortaya atılırken, Manchester United'ın yıldızı için devreye girerek maliyet araştırması yaptığı belirtildi. İşte o futbolcu ve detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Takvim'in haberine göre; Kanarya'nın, Manchester United'ın kadro dışı bıraktığı Jadon Sancho için devrede olduğu öne sürüldü.
Takımdan ayrılması beklenen Sancho'nun Avrupa'da transfer döneminin kapanmasıyla birlikte giidebileceği belirli ülkeler bulunuyor.