Yeni sezona flaş bir başlangıç yapan Fenerbahçe transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip Son olarak Rangers forması giyen ve sözleşmesi elinde bulunan Alfredo Morelos'u İstanbul'a getirdi. | Fenerbahçe haberleri

Yeni sezona flaş bir başlangıç yapan Fenerbahçe transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip Son olarak Rangers forması giyen ve sözleşmesi elinde bulunan Alfredo Morelos'u İstanbul'a getirdi.

ALFREDO MORELOS KİMDİR?

Alfredo Morelos, 21 Haziran 1996 tarihinde Kolombiya'nın Cerete kentinde dünyaya geldi. Futbola Medellin alt yapısında başladı ve Ocak 2014 A takıma yükseldi.

Şubat 2016'da HJK Helsinki'de kiralık olarak forma giydi ve Ocak 2017'de 500 bin Euro bonservis bedeliyle aynı kulübe transfer oldu.

Burada 6 ay forma giyen Morelos, Temmuz 2017'de ise 1.2 milyon Euro'ya Glasgow Rangers'a imza attı.

Serbest statüde bulunan 27 yaşındaki santrforun güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro...