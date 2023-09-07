İsmail Kartal yönetiminde sezona harika başlayan Fenerbahçe yoluna nağmalup devam ediyor.
TRANSFER HABERİ - Anlaşma tamam! Fenerbahçe yıldız ismiyle sözleşme yeniliyor
Yaptığı takviyelerler ile sezona hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe rotasını iç transfere çevirdi. Sarı-lacivertli ekip geçtiğimiz yıla damga vuran yıldız isimle anlaşmaya vardı. Kurmaylar, futbolcu ile sözleşme yenileceyecek. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
Tadic, Dzeko, Fred, Szymanski ve Cengiz Ünder gibi isimlerle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe yönünü 6 numaraya çevirdi.
Transferde istediği 6 numara ile anlaşamayan Fenerbahçe'de farklı formül bulundu.