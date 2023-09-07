TRANSFER HABERİ - Anlaşma tamam! Fenerbahçe yıldız ismiyle sözleşme yeniliyor

Yaptığı takviyelerler ile sezona hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe rotasını iç transfere çevirdi. Sarı-lacivertli ekip geçtiğimiz yıla damga vuran yıldız isimle anlaşmaya vardı. Kurmaylar, futbolcu ile sözleşme yenileceyecek. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 07.09.2023- 15:42