Fenerbahçe yeni sezona bomba gibi başladı.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin yıldızının yeni takımı belli oldu! Kazanılacak bonservis bedeli...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Yeni sezon için transfer arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli takımın yıldız oyuncusu takımdan ayrılıyor.(aspor.com.tr - Dış Haberler / Mahmud ÇAPUTLU)
Sarı-lacivertliler bu sezon çıktığı bütün maçlardan galibiyet ile ayrıldı.
Kanarya yoluna namağlup devam ederken transfer çalışmalarını hızlandırıyor.